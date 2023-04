Previsão marca tempo nublado e pancadas de chuvas na quinta-feira (06/04)

A chuva deu uns dias de folga, porém, segundo o Simepar, ela voltará a aparecer na quinta-feira (06/04) e a probabilidade é de 97%. Nessa segunda-feira (03/04) teremos a mínima de 13° e a máxima de 24°, com rajadas de ventos chegando a 33 km/h. Na terça-feira (04/04) a temperatura aumenta, com a mínima de 14° e máxima de 25°, os ventos diminuindo para 20 km/h.

Na quarta-feira (05/04) a mínima continua com 14°, mas a máxima volta para 24°, com a ventania chegando a 30 km/h. Na quinta-feira (06/04), onde a chuva prevalece, a mínima chega a 16°, com a máxima caindo para 23°, e as rajadas de ventos voltam para 33 km/h.