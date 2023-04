Previsão para a semana: nenhuma “gota de chuva”!

Podem fechar seus guarda-chuvas, porque segundo a previsão do Simepar, não teremos chuva até a próxima quinta-feira (13/04). Nessa segunda-feira (10) as rajadas de ventos serão de 28 km/h, com mínima de 15° e máxima de 23°. Na terça-feira (11), a mínima cai para 13° e a máxima permanece em 23°, com a ventania também diminuindo para 26 km/h.

Na quarta-feira (12) tanto as rajadas de vento quanto a temperatura mínima permanecem igual do dia anterior, já a temperatura máxima sobe para 24°. Na quinta-feira (13) a mínima fica na casa dos 14°, com máxima de 26° e os ventos chegando a 28 km/h.

Foto de: Raquel Kriger de Paiva.