Sem nenhuma novidade para os araucarienses, o clima segue de frio e chuva para o final de semana. Até domingo o dia amanhece com uma média de 9º e bate no máximo 19º apenas no domingo. Sábado, apesar do friozinho, surge um sol para aquecer e dar uma trégua em tantos dias seguidos de chuva.

Foto – divulgação

Texto: Redação