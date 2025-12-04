ÁRIES – Ariano, a semana traz movimento e superação. Você poderá sentir uma energia de impulso que exige coragem e fé, mesmo diante de desafios emocionais ou espirituais. É um período de avanços importantes, mas que pedirá maturidade nas escolhas. No amor, a fase exige paciência e entrega do coração. Se está em um relacionamento, apoie mais o parceiro. Se está solteiro, permita que o destino aja sem pressa. No trabalho, notícias ou oportunidades podem chegar de forma repentina, abrindo novos horizontes.

Sugestão: escreva uma afirmação de fé em um papel e deixe na sua mesa por sete dias.

TOURO – Taurino, a semana desperta alegria, suavidade e uma energia de renovação interior. pode se sentir mais disposto a experimentar algo novo e a se abrir para o bem estar emocional. No amor, o clima favorece harmonia e momentos agradáveis. Se está em um relacionamento, a energia do carinho sera marcante. Se solteiro, uma conexão leve pode surgir e despertar ternura. No trabalho, boas vibrações trazem paz e inspiração, favorecendo soluções elegantes para problemas antigos.

Sugestão: sorria conscientemente para três pessoas ao longo do dia para ativar boas energias.

GÊMEOS – Geminiano, o período traz crescimento e fortalecimento. A semana favorece conexões positivas, encontros harmoniosos e um florescimento interior que reacende esperanças. No amor, a energia favorece a alegria e o romance. Se está em um relacionamento, gestos gentis aproximam ainda mais. Se está solteiro, uma presença leve pode tocar seu coração. No trabalho, e hora de cultivar ideias e permitir que prosperem aos poucos.

Sugestão: coloque uma flor perto da cama como símbolo de renovação.

CÂNCER – Canceriano, a semana pede lealdade, firmeza e constância. Você pode sentir o impulso de ser mais protetor consigo mesmo e com quem ama. No amor, gestos sinceros fortalecem os laços. Se está em um relacionamento, a conexão se aprofunda. Se está solteiro, uma presença confiável pode se aproximar. No trabalho, estabilidade e perseverança serão essenciais para manter o foco e colher bons frutos.

Sugestão: acenda uma vela branca pedindo proteção e firmeza emocional.

LEÃO – Leonino, o período marca encerramentos e revelações importantes. É uma semana que pede cautela, intuição ativa e capacidade de perceber o que está oculto. No amor, cuidado com ilusões ou expectativas altas demais. Se está em um relacionamento, evite discussões desnecessárias. Se está solteiro, observe com atenção antes de se entregar. No trabalho, é necessário prudência para evitar conflitos e desgastes.

Sugestão: organize seu espaço pessoal eliminando algo que represente o passado.

VIRGEM – Virginiano, a semana traz boas notícias e circulação social positiva. Você pode sentir o desejo de expandir horizontes, experimentar algo novo ou se conectar com pessoas diferentes. No amor, o movimento favorece aproximações leves e interessantes. Se está em um relacionamento, atividades a dois trarão entusiasmo. Se está solteiro, um encontro inesperado pode mexer com você. No trabalho, novas ideias e oportunidades de visibilidade surgem no caminho.

Sugestão: caminhe ao ar livre e mentalize novos começos.

LIBRA – Libriano, a semana pede cuidado com desgaste emocional e cansaço mental. A energia pode exigir mais seleção das pessoas e situações com as quais você se envolve. No amor, evite conversas tensas ou repetitivas. Se está em um relacionamento, cuide para não alimentar desgastes. Se está solteiro, afaste-se do que mina sua paz. No trabalho, evite ambientes ou pessoas que drenam sua energia.

Sugestão: tome um banho morno mentalizando que tudo que é negativo escorre e se dissolve.

ESCORPIÃO – Escorpiano, a semana traz clareza, elevação e fortalecimento pessoal. O período favorece a coragem, realização e vitalidade. No amor, bons momentos se aproximam. Se está em um relacionamento, a energia favorece união e felicidade. Se está solteiro, alguém pode despertar forte atração e entusiasmo. No trabalho, as conquistas se tornam visíveis e sua presença se destaca.

Sugestão: escreva três motivos para agradecer e leia antes de dormir.

SAGITÁRIO – Sagitariano, a semana traz oscilações emocionais e a necessidade de enfrentar obstáculos com serenidade. Você pode se sentir dividido entre sonhos e responsabilidades. No amor, seja paciente. Se está em um relacionamento, evite julgamentos. Se está solteiro, cuidado para não alimentar ilusões. No trabalho, persistência e prudência serão essenciais para superar impasses.

Sugestão: reserve alguns minutos para observar o céu noturno e respirar profundamente.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, o período traz afetos sinceros, encontros especiais e possíveis uniões importantes. A energia favorece compromissos, consolidação de laços e conexões profundas. No amor, momentos marcantes podem acontecer. Se está em um relacionamento, a relação ganha mais verdade e entrega. Se está solteiro, uma aproximação significativa pode surgir. No trabalho, parcerias confiáveis se destacam.

Sugestão: coloque a mão sobre o peito por um minuto e mentalize amor e harmonia.

AQUÁRIO – Aquariano, a semana favorece segurança emocional e reflexões sobre estrutura e limites. Você pode sentir um chamado para cuidar mais de si e fortalecer sua energia interior. No amor, é preciso firmeza e clareza. Se está em um relacionamento, organize conversas com equilíbrio. Se está solteiro, uma pessoa intensa pode chamar sua atenção. No trabalho, decisões firmes garantem bons resultados.

Sugestão: organize um ambiente da casa para renovar sua energia pessoal.

PEIXES – Pisciano, o período traz escolhas importantes e direções que podem transformar sua jornada. A semana favorece novos caminhos, encontros marcantes e aprendizados profundos. No amor, o coração pedirá sinceridade. Se está em um relacionamento, alinhe expectativas. Se está solteiro, alguém pode surgir despertando dúvidas e atração ao mesmo tempo. No trabalho, e hora de decidir com sabedoria e coragem.

Sugestão: escreva duas metas para o próximo mês e coloque em local visível.

Edição n.º 1494.