ÁRIES – Ariano, o início de 2026 marca mudanças positivas ligadas à vida material e emocional. Um novo ciclo se anuncia trazendo crescimento, oportunidades e sensação de avanço. No amor, o período favorece relações que evoluem e se tornam mais seguras. Se está em um relacionamento, planos para o futuro ganham força. Se está solteiro, alguém pode surgir trazendo estabilidade e troca verdadeira. No trabalho, ganhos e novidades caminham juntos. Sugestão: organize seus planos financeiros e mentais como quem prepara terreno para algo maior.

TOURO – Taurino, 2026 começa com energia de movimento, vitalidade e conquistas. Você se sente mais confiante, motivado e pronto para agir. No amor, encontros felizes e atitudes claras fortalecem vínculos.

Se está em um relacionamento, momentos alegres renovam a conexão. Se está solteiro, alguém pode se aproximar rapidamente trazendo entusiasmo. No trabalho, boas notícias e reconhecimento aparecem.

Sugestão: comece o ano colocando o corpo em movimento e celebrando suas vitórias.

GÊMEOS – Geminiano, o início de 2026 desperta emoções profundas e necessidade de diálogo. Sua sensibilidade estará mais aguçada e as trocas emocionais ganham importância. No amor, conversas sinceras esclarecem sentimentos. Se está em um relacionamento, a escuta será essencial. Se está solteiro, uma conexão pode surgir a partir de conversas leves que evoluem. No trabalho, atenção à comunicação e aos sinais ao redor. Sugestão: escreva o que sente antes de falar, isso trará clareza.

CÂNCER – Canceriano, 2026 começa com cortes necessários e abertura para novas experiências sociais.

Você se liberta do que já não faz sentido para viver algo mais leve. No amor, o período pede desapego de padrões antigos. Se está em um relacionamento, mudanças trazem renovação. Se está solteiro, novas pessoas entram no seu caminho. No trabalho, ambientes coletivos favorecem oportunidades. Sugestão: aceite convites e permita-se viver o novo.

LEÃO – Leonino, o início de 2026 traz fortalecimento pessoal e esperança renovada. Você se sente mais confiante e conectado com seus sonhos. No amor, há brilho, proteção e fé no futuro. Se está em um relacionamento, a união se fortalece. Se está solteiro, alguém especial pode surgir trazendo inspiração.

No trabalho, projetos ganham visibilidade. Sugestão: escreva um desejo para o ano e confie na sua luz.

VIRGEM – Virginiano, 2026 começa com foco em segurança, estrutura e proteção. Você busca estabilidade emocional e material. No amor, o desejo de construir algo sólido se intensifica. Se está em um relacionamento, o vínculo se fortalece. Se está solteiro, alguém com energia acolhedora pode se aproximar. No trabalho, crescimento vem com responsabilidade. Sugestão: organize sua casa ou seu espaço de trabalho para atrair estabilidade.

LIBRA – Libriano, o início de 2026 traz movimento e novas conexões. Caminhos se abrem através de pessoas importantes. No amor, encontros significativos podem acontecer. Se está em um relacionamento, mudanças positivas ampliam horizontes. Se está solteiro, alguém pode surgir vindo de longe ou de forma inesperada. No trabalho, parcerias serão decisivas. Sugestão: esteja aberto a novas direções e convites.

ESCORPIÃO – Escorpiano, 2026 começa pedindo atenção às relações e aos jogos emocionais. Será importante agir com sabedoria e não se envolver em conflitos desnecessários. No amor, cuidado com ciúmes ou manipulações. Se está em um relacionamento, dialogue com clareza. Se está solteiro, observe bem antes de confiar. No trabalho, estratégia será fundamental. Sugestão: proteja sua energia e escolha com quem compartilhar sua intimidade.

SAGITÁRIO – Sagitariano, o início de 2026 traz estabilidade emocional e conexão com sua intuição. Você se sente mais seguro para esperar o tempo certo das coisas. No amor, vínculos se firmam com paciência.

Se está em um relacionamento, há fortalecimento emocional. Se está solteiro, alguém pode se aproximar de forma lenta e profunda. No trabalho, constância gera resultados. Sugestão: confie no ritmo natural da sua vida.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, 2026 começa com decisões difíceis, mas necessárias. Um período de provas traz amadurecimento e escolhas conscientes. No amor, será preciso encarar verdades. Se está em um relacionamento, desafios fortalecem ou encerram ciclos. Se está solteiro, cure feridas antes de recomeçar. No trabalho, mudanças de rota exigem coragem. Sugestão: aceite que alguns caminhos precisam ser deixados para outros surgirem.

AQUÁRIO – Aquariano, o início de 2026 pede cuidado com desgaste emocional e físico. Você entra em um período de cura e fortalecimento interior. No amor, relações precisam de atenção e nutrição. Se está em um relacionamento, cuide do vínculo. Se está solteiro, foque em si antes de se envolver. No trabalho, evite excessos. Sugestão: priorize descanso, autocuidado e equilíbrio.

PEIXES – Pisciano, 2026 começa com encerramentos definitivos e um renascimento emocional. Algo importante chega ao fim para que um novo ciclo comece. No amor, despedidas podem abrir espaço para algo mais leve. Se está em um relacionamento, transforme a relação. Se está solteiro, um novo começo se anuncia. No trabalho, mudanças trazem renovação. Sugestão: faça um ritual simples de despedida do que ficou em 2025 e acolha o novo com fé.

Edição n.º 1497.