ÁRIES – Ariano, esta semana traz reflexões sobre a forma como você tem lidado com os ciclos repetitivos da vida. Um período de purificação se anuncia, favorecendo reconciliações e acordos que trazem paz ao coração, mas também o encerramento de padrões que geram desgaste.

No amor, há chance de harmonização, desde que o diálogo seja feito com verdade e respeito. Se está solteiro, pode sentir vontade de romper com histórias que já não acrescentam.

No trabalho, sua firmeza será testada, mas com clareza e equilíbrio, você encontrará o ponto de força necessário para prosperar.

Sugestão: acenda uma vela branca pedindo equilíbrio entre o que deve permanecer e o que precisa ser encerrado.

TOURO – Taurino, o momento é de decisões que envolvem mudanças significativas e fé. Situações que pedem coragem para seguir um novo caminho surgirão, e é essencial confiar que o universo está conduzindo você para algo maior.

No amor, as transformações chegam para purificar emoções antigas. Se está em um relacionamento, o período traz recomeços com base na sinceridade. Se está solteiro, permita-se viver o novo sem medo do julgamento.

No trabalho, escolhas estratégicas abrirão portas. Mesmo que pareça difícil, siga com fé e persistência.

Sugestão: escreva um novo objetivo em um papel e guarde próximo ao coração como símbolo de confiança e renascimento.

GÊMEOS – Geminiano, uma semana de renascimento interior. Emoções profundas podem vir à tona pedindo liberação de antigas dores ou desconfianças. É tempo de confiar mais na sua intuição e menos nas aparências.

No amor, poderá sentir necessidade de recolhimento ou de se libertar de ilusões. Se está solteiro, alguém pode despertar sentimentos intensos, mas vá com calma e mantenha o discernimento.

No trabalho, perceba o que precisa ser encerrado para abrir espaço ao novo. Projetos que já cumpriram seu ciclo devem ser deixados para trás.

Sugestão: faça um banho de ervas leves como camomila e alfazema, permitindo-se soltar o que já não serve.

CÂNCER – Canceriano, esta semana pede paciência e foco no fortalecimento interior. Você poderá sentir um ritmo mais lento, como se as coisas demorassem a fluir, mas isso servirá para consolidar bases sólidas.

No amor, o momento favorece introspecção e amadurecimento emocional. Se está solteiro, valorize sua solitude, pois dela surgirão novos entendimentos.

No trabalho, desafios podem testar sua determinação, mas mantenha-se firme — o reconhecimento virá com o tempo.

Sugestão: conecte-se à natureza, abrace uma árvore ou caminhe descalço na terra. Isso trará estabilidade e força espiritual.

LEÃO – Leonino, o período anuncia boas surpresas e movimento na vida emocional e financeira. Parcerias sólidas e novas oportunidades tendem a se manifestar de forma positiva.

No amor, a energia de confiança e troca cresce. Se está em um relacionamento, momentos de cumplicidade fortalecem os laços. Se está solteiro, alguém com intenções sérias pode se aproximar.

No trabalho, ideias e projetos ganham vida e podem gerar prosperidade. Confie em seu magnetismo natural.

Sugestão: ofereça flores frescas em casa ou no altar pessoal como símbolo de gratidão e abertura para o amor e a abundância.

VIRGEM – Virginiano, esta semana traz clareza e leveza após um período de instabilidade. Situações que pareciam desgastantes começam a se resolver, e você poderá olhar o futuro com mais otimismo.

No amor, um novo ciclo se inicia com mais alegria e espontaneidade. Se está solteiro, encontros leves podem aquecer o coração.

No trabalho, boas ideias se destacam e podem atrair reconhecimento. A vitalidade estará em alta.

Sugestão: escreva três motivos pelos quais você se sente grato e leia-os ao amanhecer por três dias seguidos. Isso expandirá a positividade.

LIBRA – Libriano, a semana será marcada por boa comunicação e inspiração. Contatos importantes e novas alianças podem surgir, favorecendo a expansão de seus planos.

No amor, há energia de renovação e esperança. Se está em um relacionamento, a cumplicidade aumenta. Se está solteiro, alguém pode despertar em você sentimentos que há tempos estavam adormecidos.

No trabalho, ideias criativas e projetos em grupo ganham destaque. A troca de experiências será enriquecedora.

Sugestão: pratique meditação guiada visualizando uma luz dourada envolvendo sua garganta, fortalecendo sua comunicação e expressão.

ESCORPIÃO – Escorpiano, emoções profundas estarão em destaque. Pode haver certa oscilação interna, mas tudo serve para curar e realinhar o coração.

No amor, evite ciúmes ou atitudes impulsivas. Se está em um relacionamento, momentos de ternura serão mais produtivos que cobranças. Se está solteiro, observe os sinais antes de se entregar.

No trabalho, mantenha discrição e evite agir por impulso. As respostas virão no tempo certo.

Sugestão: reserve um momento para respirar fundo e repetir mentalmente: “Eu confio no fluxo da vida”. Isso trará serenidade.

SAGITÁRIO – Sagitariano, um período de decisões e encerramentos se aproxima. Será necessário desapegar de algo que já não faz sentido e abrir espaço para novas experiências.

No amor, clareza emocional e coragem para mudar marcarão seus dias. Se está em um relacionamento, converse com sinceridade. Se está solteiro, é hora de se libertar de lembranças antigas.

No trabalho, reformulações podem gerar desconforto, mas também libertação.

Sugestão: faça uma limpeza simbólica no quarto, especialmente de objetos ligados ao passado. Isso trará leveza e renovação.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, a semana é promissora e cheia de movimento. O momento favorece planos de crescimento e o fortalecimento da fé nas próprias metas.

No amor, o diálogo e a cumplicidade aumentam. Se está solteiro, alguém pode surgir com intenções sérias e energia inspiradora.

No trabalho, novas oportunidades se apresentam, trazendo reconhecimento e avanço.

Sugestão: mentalize um horizonte cheio de estrelas enquanto faz seus planos. Isso ativará a energia da realização e da autoconfiança.

AQUÁRIO – Aquariano, o período é de expansão e descobertas. Segredos podem ser revelados e novas oportunidades financeiras ou emocionais se aproximam.

No amor, será tempo de compreender melhor o outro e expressar sentimentos com clareza. Se está solteiro, alguém pode despertar em você um sentimento profundo e espiritual.

No trabalho, estudos e aprendizados trarão crescimento e lucros inesperados.

Sugestão: leia algo novo ou busque aprender uma habilidade diferente, pois isso abrirá caminhos e fortalecerá sua criatividade.

PEIXES – Pisciano, a semana trará cortes necessários e o surgimento de boas oportunidades após desafios. Mesmo que algo precise ser encerrado, a vida trará novas chances de alegria e sorte.

No amor, seja seletivo e proteja seu coração de ilusões. Se está solteiro, uma nova pessoa pode trazer encanto, mas aja com cautela.

No trabalho, decisões firmes abrirão espaço para resultados mais promissores.

Sugestão: acenda um incenso e visualize uma névoa verde-limão envolvendo seu corpo, trazendo sorte, proteção e boas surpresas.

