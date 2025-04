Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 10/04 a 16/04

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Ariano, esta semana traz a necessidade de encarar transformações inevitáveis. As cartas indicam momentos de isolamento, encerramentos e decisões importantes que impactam o emocional. No amor, é hora de se afastar de situações tóxicas e encerrar ciclos desgastantes. Para os solteiros, evite se envolver em jogos emocionais. No trabalho, mantenha discrição e observe mais antes de agir.

Sugestão: Use uma turmalina negra para afastar energias densas e manter o foco na sua evolução.

TOURO – Taurino, o período será marcado por decisões estratégicas e necessidade de cautela. As cartas revelam convites e oportunidades que exigirão análise de tempo e intenções ocultas. No amor, evite situações de desconfiança ou sedução superficial. Para os solteiros, cuidado com triângulos amorosos ou relações envoltas em mentiras. No trabalho, avalie bem antes de aceitar novas propostas.

Sugestão: Medite com uma obsidiana para revelar verdades e proteger sua energia.

GÊMEOS – Geminiano, uma semana de equilíbrio e cura emocional. As cartas trazem paz, beleza e estabilidade em diversas áreas da vida. No amor, é tempo de harmonia e trocas afetivas profundas. Para os solteiros, há chance de conhecer alguém gentil e com valores alinhados aos seus. No trabalho, colheita de bons frutos após um período de dedicação.

Sugestão: Carregue um quartzo rosa para atrair amor, leveza e serenidade.

CÂNCER – Canceriano, a semana será de força emocional e crescimento espiritual. As cartas apontam para proteção, amor intenso e fé renovada. No amor, a conexão se aprofunda e traz segurança. Para os solteiros, alguém forte e confiável pode se aproximar. No trabalho, confie na sua intuição e não tema assumir posição de destaque.

Sugestão: Medite com uma pedra da lua para equilibrar as emoções e elevar a intuição.

LEÃO – Leonino, você será desafiado a manter sua força diante de obstáculos. As cartas revelam luz, coragem e enfrentamento de dificuldades. No amor, a relação pode exigir esforço e superação de bloqueios. Para os solteiros, alguém com energia marcante pode surgir, mas trará também desafios. No trabalho, conquistas importantes virão após superações.

Sugestão: Use um citrino para fortalecer a autoestima e ampliar sua vibração de sucesso.

VIRGEM – Virginiano, esta será uma semana de decisões cruciais e testes espirituais. As cartas indicam momentos de dúvida, escolhas e necessidade de alinhar o coração com a intuição. No amor, evite atitudes impulsivas e tenha fé nos seus sentimentos. Para os solteiros, a vida pode indicar novos caminhos, mas é preciso coragem para seguir. No trabalho, a persistência trará direção.

Sugestão: Utilize um jaspe vermelho para firmeza nas escolhas e proteção nas incertezas.

LIBRA – Libriano, o momento pede atenção redobrada e limpeza emocional. As cartas mostram confusão mental, desgaste energético e ilusões que precisam ser dissolvidas. No amor, desentendimentos podem surgir por falta de clareza. Para os solteiros, cuidado com expectativas irreais. No trabalho, organize suas ideias antes de tomar decisões.

Sugestão: Tome um banho de sal grosso com alecrim para purificação e clareza emocional.

ESCORPIÃO – Escorpiano, o conhecimento será sua maior ferramenta esta semana. As cartas trazem sabedoria, revelações e fluidez espiritual e material. No amor, conversas profundas trarão conexão verdadeira. Para os solteiros, alguém inteligente e sensível pode cruzar seu caminho. No trabalho, insights e aprendizados te colocam em vantagem.

Sugestão: Acenda uma vela lilás e escreva seus aprendizados da semana para fixar sua evolução.

SAGITÁRIO – Sagitariano, você estará diante de caminhos que exigirão coragem para decidir. As cartas revelam escolhas importantes, mudanças e confusão temporária. No amor, compromissos podem se firmar, mas dúvidas também surgirão. Para os solteiros, uma nova conexão pode ser um divisor de águas. No trabalho, mudanças inesperadas trarão crescimento se bem conduzidas.

Sugestão: Carregue uma selenita para clareza e alinhamento com seu propósito.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, conexões e estabilidade serão os destaques da semana. As cartas indicam parcerias, escolhas de rumo e fortalecimento profissional. No amor, bons momentos surgem através da presença e segurança mútua. Para os solteiros, alguém pode surgir trazendo a sensação de firmeza emocional. No trabalho, boas oportunidades chegam por meio de contatos confiáveis.

Sugestão: Use uma ágata azul para fortalecer relações e decisões com sabedoria.

AQUÁRIO – Aquariano, introspecção e cura interior marcarão a semana. As cartas indicam uma reconexão com sua essência, aliada a momentos sociais importantes. No amor, uma pessoa sensível e espiritualizada pode surgir. Para os solteiros, há possibilidades de encontros leves e significativos. No trabalho, trocas com o coletivo trarão novas ideias.

Sugestão: Tome um banho de camomila e lavanda para acalmar a mente e abrir o coração.

PEIXES – Pisciano, a semana será de comunicação fluida e expansão emocional. As cartas indicam lealdade, amizades verdadeiras e movimentos positivos. No amor, cumplicidade e boas conversas fortalecerão os laços. Para os solteiros, uma nova paixão pode surgir através de viagens ou redes sociais. No trabalho, boas notícias e convites estão a caminho.

Sugestão: Carregue uma pedra amazonita para favorecer a comunicação e atrair novas conexões.

Edição n.º 1460.