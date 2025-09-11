ÁRIES – Ariano, esta semana pede equilíbrio entre as relações e as responsabilidades. Há união, apoio e companheirismo em destaque, mas ao mesmo tempo um peso maior nas obrigações. No amor, diálogos sinceros fortalecem vínculos. No trabalho, cuidado para não carregar mais do que pode.

Sugestão: Delegue tarefas e permita-se receber ajuda sem culpa.

TOURO – Taurino, um novo ciclo se abre para você, trazendo iniciativa e criatividade. É tempo de agir com coragem, mas sem perder o senso de cautela. No amor, novidades positivas surgem, desde que não haja apego em excesso. No trabalho, oportunidades pedem ousadia equilibrada.

Sugestão: Use sua criatividade em algo prático, como um projeto pessoal ou profissional que estava engavetado.

GÊMEOS – Geminiano, a semana pode trazer certa sobrecarga emocional e mental. É importante reconhecer seus limites e não deixar que preocupações tirem sua energia. No amor, evite carregar culpas ou alimentar medos desnecessários. No trabalho, organize prioridades e não aceite fardos alheios.

Sugestão: Faça pausas conscientes durante o dia e respire profundamente para aliviar tensões.

CÂNCER – Canceriano, mudanças inesperadas podem mexer com seus caminhos. Há decisões importantes a serem tomadas, especialmente nos relacionamentos. No amor, será preciso clareza entre razão e emoção. No trabalho, adaptações se fazem necessárias e podem abrir boas oportunidades.

Sugestão: Escreva seus dilemas e opções em um papel para visualizar melhor suas escolhas.

LEÃO – Leonino, esta semana é de progresso e estrutura. Dedicação e disciplina serão recompensadas, tanto no amor quanto no trabalho. Laços se fortalecem e projetos começam a mostrar frutos. É tempo de construir com paciência e alegria.

Sugestão: Valorize pequenas conquistas do dia a dia e celebre seus avanços.

VIRGEM – Virginiano, um período de expansão e conexão social se apresenta. Parcerias e encontros trarão leveza e motivação. No amor, há espaço para alegrias e celebrações. No trabalho, cooperação será a chave do crescimento.

Sugestão: Compartilhe suas ideias com pessoas de confiança e esteja aberto a colaborações.

LIBRA – Libriano, a semana pode trazer revelações emocionais intensas. É momento de lidar com verdades ocultas e curar feridas do coração. No amor, evite ilusões e busque clareza. No trabalho, mantenha-se firme diante de desentendimentos.

Sugestão: Dedique alguns minutos do seu dia à meditação ou à contemplação silenciosa.

ESCORPIÃO – Escorpiano, sentimentos de perda podem surgir, mas serão compensados por ganhos materiais ou estabilidade futura. No amor, não se prenda ao que já passou. No trabalho, solidez e maturidade se destacam.

Sugestão: Agradeça diariamente pelo que permanece em sua vida, não apenas pelo que deseja conquistar.

SAGITÁRIO – Sagitariano, a semana traz tentações e desafios ligados às emoções. Será preciso maturidade para não se deixar levar por impulsos. No amor, evite ilusões passageiras. No trabalho, cuidado com promessas fáceis demais.

Sugestão: Exercite o autocontrole e pratique atividades físicas para liberar excessos de energia.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, é tempo de acolher transformações emocionais profundas. Há sensibilidade em destaque, mas também desafios que pedem firmeza. No amor, seja verdadeiro em suas intenções. No trabalho, atenção a questões financeiras.

Sugestão: Faça uma oração diária pedindo equilíbrio emocional e clareza em suas decisões.

AQUÁRIO – Aquariano, prepare-se para uma semana de revelações e mudanças bruscas. Desafios surgem para romper padrões que já não servem mais. No amor, cuidado com discussões. No trabalho, reveja projetos e reestruture planos.

Sugestão: Liberte-se do que já não faz sentido e abrace o novo com coragem.

PEIXES – Pisciano, a energia da semana pede decisões firmes e rápidas. Há clareza mental para resolver pendências e dar passos importantes. No amor, atitude e franqueza serão essenciais. No trabalho, boas notícias chegam com velocidade.

Sugestão: Escreva metas curtas e objetivas para direcionar sua energia de forma produtiva.

Edição n.º 1482.