ÁRIES – Ariano, esta semana marca cortes inevitáveis e encerramentos que pedem maturidade emocional.

Algo chega ao limite para que você possa se libertar de pesos antigos e seguir mais leve. No amor, é tempo de aceitar verdades e não insistir no que já demonstrou desgaste. Se está em um relacionamento, conversas sérias serão necessárias. Se está solteiro, cure dores antigas antes de se abrir para o novo. No trabalho, finalize pendências e evite resistir às mudanças. Sugestão: reserve um momento de silêncio e mentalize tudo o que precisa ser encerrado com gratidão.

TOURO – Taurino, a semana favorece acolhimento, estabilidade e convivência harmoniosa. Você sentirá mais necessidade de estar perto de quem lhe transmite segurança emocional. No amor, momentos simples fortalecem os vínculos. Se está em um relacionamento, o lar e a base emocional ganham destaque. Se está solteiro, alguém pode surgir por meio de ambientes sociais ou familiares. No trabalho, parcerias e trabalho em equipe rendem bons frutos. Sugestão: organize sua casa ou seu espaço pessoal para renovar as energias.

GÊMEOS – Geminiano, esta semana traz reflexões sobre lealdade, encerramentos e transformações emocionais. Algumas relações podem mostrar seu verdadeiro valor. No amor, observe quem permanece ao seu lado mesmo em fases delicadas. Se está em um relacionamento, a fidelidade emocional será colocada à prova. Se está solteiro, evite se envolver com promessas vazias. No trabalho, mudanças internas pedem estratégia e silêncio. Sugestão: observe mais e fale menos antes de tomar decisões importantes.

CÂNCER – Canceriano, o período pede cuidado com o emocional e com antigas feridas que ainda influenciam suas escolhas. No amor, é tempo de acolher sentimentos e evitar reações impulsivas. Se está em um relacionamento, o diálogo sensível fortalece a conexão. Se está solteiro, respeite seu tempo de cura. No trabalho, confie mais na sua intuição e evite assumir responsabilidades que não são suas. Sugestão: pratique um ritual simples de autocuidado e descanso emocional.

LEÃO – Leonino, a semana favorece reconhecimento, brilho pessoal e valorização das suas habilidades.

No amor, sua presença chama atenção e desperta admiração. Se está em um relacionamento, momentos de alegria e leveza fortalecem a união. Se está solteiro, alguém pode se aproximar atraído pela sua energia. No trabalho, boas oportunidades surgem quando você assume sua liderança com humildade.

Sugestão: reconheça suas conquistas sem medo de celebrar quem você é

VIRGEM – Virginiano, esta semana pede organização emocional e revisão de hábitos. No amor, evite cobranças excessivas e permita-se viver com mais leveza. Se está em um relacionamento, pequenos ajustes trarão mais harmonia. Se está solteiro, não idealize demais quem ainda está em fase de descoberta. No trabalho, foco e disciplina trarão resultados sólidos. Sugestão: liste prioridades e elimine o que não contribui mais para sua rotina.

LIBRA – Libriano, decisões importantes pedem equilíbrio entre razão e sentimento. No amor, escolhas precisam ser feitas com clareza e honestidade. Se está em um relacionamento, alinhe expectativas. Se está solteiro, evite indecisões que prolongam vínculos confusos. No trabalho, acordos e negociações tendem a avançar positivamente. Sugestão: confie na sua capacidade de escolher o que realmente lhe faz bem.

ESCORPIÃO – Escorpiano, a semana traz profundidade emocional e revelações importantes. No amor, verdades vêm à tona para fortalecer ou encerrar ciclos. Se está em um relacionamento, a entrega emocional será essencial. Se está solteiro, alguém intenso pode cruzar seu caminho. No trabalho, estratégias silenciosas favorecem seu crescimento. Sugestão: transforme emoções densas em força interior.

SAGITÁRIO – Sagitariano, o período favorece expansão, novos aprendizados e movimentação. No amor, conversas sinceras ampliam a conexão. Se está em um relacionamento, planejem algo juntos. Se está solteiro, alguém de visão semelhante pode despertar interesse. No trabalho, novas oportunidades surgem por meio de estudos ou contatos. Sugestão: permita-se explorar novos caminhos sem medo.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, a semana pede responsabilidade emocional e foco nos objetivos de longo prazo. No amor, compromissos sérios ganham destaque. Se está em um relacionamento, fortaleça a base com diálogo maduro. Se está solteiro, alguém com valores sólidos pode se aproximar. No trabalho, persistência será recompensada. Sugestão: honre seus limites e reconheça seu próprio esforço.

AQUÁRIO – Aquariano, o período favorece inovação, liberdade e quebra de padrões antigos. No amor, evite repetir histórias que já não funcionaram. Se está em um relacionamento, espaço e respeito mútuo serão essenciais. Se está solteiro, conexões inesperadas podem surgir. No trabalho, ideias originais ganham destaque. Sugestão: confie na sua autenticidade.

PEIXES – Pisciano, a semana traz sensibilidade elevada e conexão espiritual profunda. No amor, escute mais seu coração, mas mantenha os pés no chão. Se está em um relacionamento, a empatia fortalece os laços. Se está solteiro, evite ilusões. No trabalho, criatividade e intuição serão grandes aliadas. Sugestão: reserve um momento para silêncio e conexão espiritual.

Edição n.º 1498.