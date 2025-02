Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 27/02 a 05/03

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Semana de escolhas importantes. Evite discussões e foque em soluções. O tarot revela que, para os casais, o diálogo sincero será essencial para resolver conflitos. Aos solteiros, cuidado para não repetir padrões do passado; mude sua abordagem emocional. Profissionalmente, é hora de tomar decisões que exigirão coragem, mas abrirão novas portas.

Sugestão: medite antes de agir para encontrar clareza.

TOURO – Transformações no campo emocional trarão novos aprendizados. Aceite as mudanças com leveza. Para os casais, o momento de renovação fortalece os laços. Para os solteiros, um ciclo se encerra para que algo mais sincero surja. Profissionalmente, pequenos desafios exigirão paciência, mas trarão crescimento.

Sugestão: pratique a gratidão pelas mudanças, pois elas abrirão novos caminhos.

GÊMEOS – Estabilidade e estratégia serão essenciais. Não permita que inseguranças limitem seu avanço. Para os casais, o equilíbrio entre espaço pessoal e parceria será fundamental. Solteiros, protejam-se de relações desgastantes e confiem mais em si. Profissionalmente, foquem em sua autoridade e não se deixem influenciar por pressões externas.

Sugestão: visualize um escudo energético ao seu redor para manter sua força e confiança.

CÂNCER – Desafios surgem, mas sua fé e determinação trarão clareza para seguir em frente. Casais, ajustes na relação exigirão paciência e diálogo. Solteiros, sonhos amorosos podem parecer distantes, mas a persistência trará bons encontros. Profissionalmente, cortes e obstáculos podem testar sua resiliência, mas confie no seu potencial.

Sugestão: escreva suas metas em um papel e coloque-as sob a luz das estrelas à noite; mantenha-o em seu altar pessoal ou em um post-it na mesa de trabalho até sua realização.

LEÃO – Atenção ao que está ao seu redor. Nem tudo é o que parece, e escolhas inteligentes serão necessárias. Casais, cuidado com interferências externas na relação (inclusive “palpiteiros”); preservem a confiança. Solteiros, alguém pode tentar envolvê-los em jogos emocionais; fiquem atentos. Profissionalmente, mantenham a diplomacia e evitem intrigas no ambiente de trabalho.

Sugestão: durante o dia, olhe para um espelho, fixe o olhar no fundo dos seus olhos e diga: “Eu projeto em mim um escudo de fé e luz.”

VIRGEM – Energia de confronto e escolhas importantes. Confie em seu discernimento para encontrar equilíbrio. Casais, equilibrem a razão com as emoções para evitar atritos. Solteiros, alguém do passado pode reaparecer; reflitam antes de decidir. Profissionalmente, mudanças podem trazer desafios, mas também novas oportunidades.

Sugestão: em sua prece ou meditação, visualize-se como um ponto de luz que conecta o céu e a Terra; encontre equilíbrio.

LIBRA – Novos caminhos exigem coragem para superar obstáculos. Confie no seu potencial. Casais, superar desafios juntos fortalecerá a relação. Solteiros, um começo amoroso se aproxima, mas exige paciência e jogo de cintura. Profissionalmente, oportunidades surgirão, com possibilidades de ganhos extras, mas mantenham o foco. Sugestão: visualize-se em sua prece ou meditação abrindo uma porta para novas oportunidades, como luz ou dinheiro entrando por ela.

ESCORPIÃO – Semana de força e estabilidade. Sua determinação levará ao sucesso. Casais, laços sólidos se fortalecem com diálogo e respeito. Solteiros, a autoestima elevada atrairá boas conexões, talvez picantes. Profissionalmente, vem reconhecimento pelo seu esforço e momentos de avanço. Sugestão: banho de rosas vermelhas para ampliar essa atração, do pescoço para baixo.

SAGITÁRIO – Semana de energia intensa, exigindo sabedoria para agir no momento certo. Casais, evitem brigas e discussões impulsivas; respirem fundo e mantenham a paz. Solteiros, uma paixão arrebatadora pode surgir, mas avaliem os riscos antes de mergulhar de cabeça. Profissionalmente, alguns cortes e mudanças no ambiente de trabalho podem alterar sua rotina; estejam preparados. Sugestão: pratique respiração consciente para acalmar; inspire contando até 4, segure por 7 segundos e solte lentamente contando até 8.

CAPRICÓRNIO – Mudanças profundas trarão novas direções. Confie na renovação. Casais, transformações na relação exigem compreensão e paciência. Solteiros, desapeguem-se do passado e abram-se para novas oportunidades. Profissionalmente, mudanças inesperadas podem ser o impulso que faltava para o crescimento. Sugestão: faça um banho energético para purificar e renovar sua energia – canela em pó é excelente.

AQUÁRIO – Caminhos se abrem, mas exigem cortes do passado para seguir em frente. Casais, libertem-se de padrões antigos; é o momento de sair da monotonia e renovar a relação. Solteiros, um encontro em breve pode mudar o rumo da vida amorosa. Profissionalmente, oportunidades surgem após a superação de problemas repetitivos. Sugestão: escreva o que deseja deixar para trás e queime o papel em um ritual pessoal de libertação. Após queimar, diga em voz alta: “Estou liberto(a).”

PEIXES – Atenção ao ambiente ao redor. Algumas influências podem não ser tão positivas quanto parecem. Casais, evitem expor sua intimidade para terceiros; preservem segredos do casal. Solteiros, alguém pode estar se aproximando com segundas intenções; estabeleçam limites. Profissionalmente, protejam suas ideias e evitem confiar em qualquer pessoa. Sugestão: use um cristal para ativar a intuição, como uma ametista em colar, pingente ou no bolso.

Edição n.º 1454.