PRF apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em mais de um milhão de reais

Foto: divulgação

Na tarde desta segunda-feira, 5 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga contendo 210 mil maços de cigarros de origem estrangeira, avaliada em mais de um milhão de reais. A apreensão aconteceu no km 158 da Rodovia do Xisto (BR-476), em Araucária. O caminhão seguia pela BR 277, em Porto Amazonas, e acabou pegando um acesso a uma rodovia estadual, manobra que chamou a atenção dos policiais. Diante da suspeita, a equipe resolveu fazer o acompanhamento tático do veículo, fez a abordagem e realizou uma vistoria na carga.

A PRF constatou que as placas de identificação haviam sido trocadas e que o chassi apresentava sinais de adulteração. Após a vistoria minuciosa, a equipe chegou à verdadeira identificação do veículo e descobriu ainda, que em meio a carga, havia um fundo falso. Esse fundo ficava atrás de uma carga de tijolos, onde estavam escondidos os cigarros. Os agentes retiraram alguns tijolos da frente e encontraram o tapume de madeira. Somente com a abertura do tapume foi possível encontrar a carga ilegal.

O motorista do caminhão, um homem de 24 anos, relatou aos policiais que vinha do município de Guarapuava, no Paraná, e seguia para São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF). Já o material recolhido e o caminhão foram entregues à Receita Federal.