Primeira faixa do EP “Além de umas Traks” chega às plataformas digitais

Repertório autoral de Lil Syfer estará disponível nas plataformas digitais. Foto: divulgação

Nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, o primeiro single do EP “Além de umas Traks”, projeto do músico araucariense Lil Syfer, chegou as plataformas digitais. O repertório autoral, voltado ao “trap”, contou com a parceria de amigos do jovem artista e fala sobre seu amadurecimento, distúrbios como a ansiedade e depressão e principalmente das dificuldades enfrentadas por ele na busca pelos sonhos na música.

Morador do bairro Capela Velha, Cleyton Gogola Fabienski tem 16 anos e ainda não tem nenhum tipo de patrocínio. Renan Wolf e Nayatsuo são amigos do músico e participaram da produção do EP, ajudando na criação das artes para cada faixa, composição e na mixagem e masterização. Além da dupla, a faixa “Além de umas Traks” foi uma colaboração de Lil junto do amigo Knove, do Rio de Janeiro. “O Renan faz as artes desde a canção ‘6 fala dms’, o Nayatsuo ajudou em algumas faixas deste trabalho e está comigo no grupo “TrunnerX”, explica.

A faixa de estreia do álbum, intitulada “Araucity”, fala sobre a competição existente no mundo musical. “Uma mensagem que eu queria deixar a mais aqui, é que se os artistas se ajudassem, ia favorecer muito o trap nacional, pois tem muita competição e busca por um pódio que nem existe”, finaliza. O EP conta com cinco faixas, sendo elas “Midnight”, “Araucity”, “GGEZ”, ‘’Além de umas Traks” e a ‘’Desacelerando”, todas composições do Syfer. Segundo o cantor, todas as músicas tratam de um assunto diferente e para ele o trabalho mostra evolução na qualidade sonora e lírica, adquirida ao longo dos últimos anos.

As músicas serão liberadas nos perfis do cantor semanalmente, todas as sextas-feiras, à meia noite, de forma gratuita. “Esse EP é muito importante para mim, pois nele tive uma evolução geral em questão de qualidade sonora e lírica, ainda com minha produção independente venho dando duro para entregar o melhor possível”, diz o jovem. Para acompanhar os lançamentos e os novos projetos do Lil Syfer, basta seguir o araucariense no Instagram @lilsyfer.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021