Primeira passagem da Maria Fumaça da Rumo por Araucária será neste sábado (09)

Araucária está na rota da Maria Fumaça da concessionária Rumo, a maior operadora de ferrovias do Brasil. As luzes e a magia do Natal vão passar pelos trilhos da cidade no próximo sábado (09/12), quando a locomotiva seguirá para Curitiba, com previsão a partir das 19h, e na segunda-feira (18/12), quando estará vindo de Curitiba, com previsão às 22h. Embora a assessoria de imprensa da concessionária não tenha fornecido informações sobre os locais exatos onde a locomotiva fará paradas em Araucária, a previsão é de que isso ocorra em três pontos, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores.

Um deles é na área rural de Guajuvira, em frente à casa Dom Polski Wagnerów, que fica a cerca de dois metros da linha do trem, nesse ponto há espaços suficientes para que as pessoas se acomodem e possam assistir à apresentação da Trupe do Papai e façam registros fotográficos. Outros locais de parada serão na PR-423, próximo à empresa Gerdau e no Trevo da Avenida Independência, no bairro Boqueirão, no acesso para a área rural de Campina das Pedras.

A passagem do Trem de Natal faz parte da ação “Rumo ao Natal”, que vai até dia 23 de dezembro. É uma iniciativa da concessionária, em parceria com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

A Maria Fumaça modelo Mallet 204 foi fabricada em 1950 e é a única em circulação na América do Sul. A locomotiva terá seus 800 metros iluminados com mangueiras de luzes de led e vai percorrer 21 municípios. Em todas as paradas da locomotiva histórica haverá a presença do Papai Noel e duendes.

Dicas de segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança, seguem alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Tenha atenção redobrada com as crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

