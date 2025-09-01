O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que nesta semana não há previsão de chuva, e a temperatura aumentará a partir de terça-feira.

Nesta segunda-feira, 01 de setembro, o céu está com muitas nuvens e a umidade está por volta de 62% e 95%, com as rajadas de vento atingindo 39 km/h. A temperatura mínima é de 14°C e a máxima de 21°C.

Na terça-feira, 02 de setembro, a temperatura mínima permanecerá sendo de 14°C, enquanto a máxima aumentará para 24°C. A ventania pode chegar a 35 km/h, e a umidade pode oscilar entre 48% e 97%.

Na quarta-feira, 03 de setembro, o céu ficará claro, com a temperatura mínima ainda em 14°C e a máxima de 25°C, e as rajadas de vento caindo para 33 km/h. A umidade estará por volta de 43% e 99%.

Na quinta-feira, 04 de setembro, a ventania aumentará drasticamente para 46 km/h, com a umidade oscilando entre 38% e 90%. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 27°C.