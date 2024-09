Primeiro final de semana da Feira da Louça em Campo Largo surpreende com quase 64 mil visitantes

O primeiro final de semana da 31ª edição da Feira da Louça de Campo Largo superou as expectativas da organização ao atrair quase 64 mil visitantes entre a última quinta-feira, 29 de agosto, e domingo, 1º de setembro. Até o dia 8 de setembro, a Feira continuará movimentando o City Center Outlet, oferecendo aos visitantes a oportunidade de adquirir produtos com descontos e conhecer os lançamentos das marcas participantes.

Promovida pelo Sindilouça-PR, a Feira é um evento tradicional na cidade e, nesta edição, conta com cerca de 70 expositores em um espaço de aproximadamente 6 mil metros quadrados.

O presidente do Sindilouça-PR, Fábio Germano, destacou o sucesso inicial do evento: “Ainda temos uma semana de Feira, e os expositores estão repondo suas peças para que os visitantes possam conhecer todas as novidades das marcas. Estamos especialmente gratos com o resultado, mostrando toda a potencialidade do setor e aproximando os consumidores finais das indústrias de Campo Largo.”

Com entrada gratuita, a Feira oferece uma ampla exposição de marcas renomadas no setor de cerâmica e porcelana, desde linhas premium até produtos acessíveis. Entre os atrativos, estão descontos e peças vendidas a preço de fábrica de marcas tradicionais como Schmidt, Germer e Cerâmica Brasília, além de renomadas empresas da cidade, algumas que até retornaram a expor no evento.

O stand da Secretaria Estadual de Turismo do Paraná oferece diversas oficinas gratuitas para crianças e adultos, todas voltadas ao setor de cerâmica. As aulas são ministradas por especialistas e incluem atividades como pintura em pratos, torno e pitch. A agenda completa das oficinas pode ser acompanhada nas redes sociais da Feira (@feiradalouca).

Outra grande atração do evento, e que rendeu milhares de fotos, foi a exposição da Dama da Louça, uma escultura do artista Toto Lopes com mais de 280 pratos e que foi idealizada em conjunto com o City Center Outlet. Em exposição itinerante antes da abertura do evento, até mesmo motivou alunos da rede municipal de Campo Largo a fazerem uma releitura da obra.

Pelo segundo ano consecutivo, a Feira está sendo realizada no City Center Outlet, que oferece várias facilidades para os visitantes, como estacionamento gratuito para mais de dois mil veículos, uma praça de alimentação diversificada com opções de restaurantes, fast-food, sobremesas, cafés e chocolaterias, além de banheiros, fraldários, espaço família e um espaço kids com recreadores.

O evento conta com o patrocínio do BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Sistema Fecomércio PR, Prefeitura Municipal de Campo Largo, Sanepar, Fomento Paraná, Sistema Fiep e Caixa, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná.

Serviço

31ª Feira da Louça de Campo Largo

Dia: Até 8 de setembro

Local: na praça de alimentação do City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, n.º 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo. Acesso pelo km 122 da BR 277, no sentido Curitiba a Ponta Grossa.

Horário: das 10h às 22h.

Ingresso: Entrada gratuita