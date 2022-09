A indecisão na data de estreia do Campeonato Municipal de Futebol Amador da 1ª Divisão– Primeirona 2022 está deixando os torcedores ansiosos. Por duas vezes seguidas, a Liga Desportiva de Araucária adiou a data de início da competição, a pedido dos dirigentes dos clubes.

Na primeira ocasião, eles alegaram não terem tido tempo suficiente para organizar toda a documentação dos atletas, e dessa vez, o pedido de adiamento foi devido ao feriadão prolongado de 7 de setembro. “O feriado de 7 de setembro cai na quarta, e quinta, dia 8, é feriado em Curitiba, e muitos atletas vão emendar esses dois dias com o final de semana e aproveitar para viajar e descansar”, explicou a LDA.

Sendo assim, a estreia ficou marcada para os dias 17 e 18 de setembro (sábado e domingo), com a mesma tabela de jogos divulgada anteriormente.