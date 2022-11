Primeirona Municipal entra na fase semifinal

Quatro jogos marcaram a quinta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da 1ª Divisão– Primeirona, realizada no sábado (29/10). Na categoria Juvenil foram dois empates: Três Jardins e Chantilly 4X4 e Contenda e Gapar 0X0. No Adulto, Chantilly venceu o Três Jardins por 4X3 e o Contenda ganhou de 6X1 do Gapar.



A rodada teve duas partidas transferidas para o feriado de Finados (02/11), entre os times juvenil e adulto do Jatobá e do Juventus. Até o fechamento desta edição, os jogos ainda estavam em andamento.

A semifinal da Primeirona será no Estádio Municipal Emilio Gunha, com jogos do Juvenil às 13h30 e do Adulto às 15h30. O 1º colocado da semifinal enfrentará o 4º colocado no sábado (05/11) e o 2º lugar enfrentará o 3º no domingo (06).