Primeirona Municipal entra na semifinal e promete disputas acirradas

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024 entrou na fase semifinal e terá quatro jogos no próximo sábado e domingo (22 e 23/06).

Pelo Adulto, os times que chegaram à semifinal são o Contenda, Gapar, Grêmio e Chantilli, e pelo Juvenil se classificaram o Chantilli, Três Jardins, Contenda e Jatobá.

Na quinta e última rodada da fase de classificação, realizada no domingo (16/06), os resultados foram os seguintes: pelo Adulto, os placares dos três jogos foram semelhantes – o Contenda venceu o Três Jardins por 3X1, Gapar ganhou do Jatobá por 3X1 e o Grêmio venceu o Chantilli por 3X1. Pelo Juvenil, da mesma forma, dois placares terminaram idênticos: Contenda X Três Jardins e Gapar X Jatobá empataram em 0X0, e o Grêmio ganhou do Chantilli por 4X2.

Até esta rodada, o Contenda fechou a fase liderando a classificação do Adulto com 12 pontos, em 2º lugar ficou o Chantilli com 7 pontos, Grêmio foi o 3º colocado com 7 pontos, e o Gapar ficou em 4º lugar com 4 pontos. Os times do Três Jardins e do Jatobá não seguiram adiante na competição.

Na classificação do Juvenil o Chantilli terminou como 1º colocado com 12 pontos, Contenda ficou em 2º com 9 pontos, Jatobá terminou a fase em 3º lugar com 6 pontos, e o Três Jardins ficou na 4ª colocação com 4 pontos. Os times do Gapar e do Grêmio não se classificaram.

Jogos da Semifinal