Primeirona Municipal retoma com a quarta rodada no domingo (09)

Appós uma semana de folga por conta do feriado prolongado de Corpus Christi, o Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024, organizado pela Liga Desportiva de Araucária, irá retomar seus jogos. A quarta rodada será realizada no próximo domingo (09/06) e as torcidas podem se preparar para jogos cada vez mais acirrados.

Até este momento da competição o Contenda lidera a classificação com 9 pontos, em 2º lugar está o Chantilli com 6 pontos, Grêmio é o 3º colocado com 4 pontos, Gapar está em 4º com 4 pontos, Três Jardins é o 5º colocado com 3 pontos e o Jatobá ainda não pontuou.

Na classificação do Juvenil o Chantilli é o 1º colocado com 9 pontos, Contenda está em 2º com 6 pontos, Três Jardins está em 3º lugar com 4 pontos, Gapar tem 4 pontos também e está em 4º lugar, Jatobá é o 5º colocado com 3 pontos e o Grêmio ainda não pontuou. Confira os jogos da próxima rodada.

Quarta rodada – domingo (09/06) 13h30 – Contenda X Gapar (Juvenil) 15h30 – Contenda X Gapar (Adulto) Local – Campo do Contenda 9h – Três Jardins X Chantilli (Juvenil 11h – Três Jardins X Chantilli (Adulto) 13h30 – Jatobá X Grêmio (Juvenil) 15h30 – Jatobá X Grêmio (Adulto) Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

Segundona Municipal vem aí!

A Liga Desportiva de Araucária já está preparando a próxima edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024.

As inscrições serão abertas ainda neste mês de junho e os times interessados em participar devem ficar atentos aos prazos. A previsão de início da competição é para o mês de julho.