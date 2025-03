Primeirona Municipal tem previsão de início para o dia 13 de abril

O Campeonato Municipal de Futebol Amador – Primeirona 2025 já tem data prevista para estreia: 13 de abril, conforme decisão tomada no arbitral realizado pela Liga Desportiva de Araucária no dia 18 de fevereiro. O encontro entre os representantes da LDA e dos clubes de futebol contou com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Everson Ribeiro.

esta edição, nas categorias Adulto e Juvenil. Entre os confirmados estão o Chantilli FC, Contenda FC, Gapar EC, Três jardins FC, Grêmio Esportivo Araucariense e Panterões EC. Nos próximos dias a LDA deverá divulgar as tabelas com os dias, locais e horários dos jogos.

Na edição do ano passado a Primeirona também contou com seis equipes participantes. O campeão do Adulto foi o Grêmio Esportivo Araucariense e do Juvenil o Chantilli Futebol Clube.

Edição n.º 1454.