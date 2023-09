Primeirona Municipal terá rodada atrasada no sábado (24) para colocar a tabela em dia

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2023 terá a segunda rodada da primeira fase no próximo sábado (24/09).

Os jogos estavam atrasados e agora foram remarcados para colocar a tabela em dia, antes da fase semifinal da competição.

Na rodada do último final de semana (16 e 17/09) os resultados foram os seguintes: pelo Juvenil o Três Jardins venceu o Grêmio por 2X1, o Jatobá ganhou do Chantilli por 3X2 e o Contenda vem ceu o Gapar por 2X1; pelo Adulto o Três Jardins venceu o Grêmio por 1X0, Chantilli e Jatobá empataram em 2X2 e o Contenda ganhou do Gapar por 3X2.

Após quatro rodadas, a tabela de classificação do Adulto tem na liderança o Três Jardins com 8 pontos, seguido pelo Grêmio com 7, Contenda também tem 7 (perde pelo saldo de gols), Jatobá tem 6 pontos, Chantilli 3 e o Gapar não pontuou. No Juvenil o Jatobá lidera com 9 pontos, seguido pelo Contenda também com 9 (perde pelo saldo de gols), Gapar tem 7, Chantilli 6, Três Jardins 3 e o Grêmio tem 1 ponto.

Jogos atrasados da 2ª rodada

Sábado – 24/09

9h –Três Jardins X Contenda (Juvenil)

Local – Estádio do Costeira

11h – Três Jardins X Contenda (Adulto)

Local – Estádio do Costeira

9h – Chantilli X Gapar (Juvenil)

Local – Estádio Emílio Gunha

11h – Chantilli X Gapar (Adulto)

Local – Estádio Emílio Gunha

13h30 – Jatobá X Grêmio (Juvenil)

Local – Estádio Emílio Gunha

15h30 –Jatobá X Grêmio (Adulto)

Local – Estádio Emílio Gunha

Edição n.º 1381