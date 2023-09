Primeirona terá a quarta rodada no final de semana (9 e 10/09)

Uma ótima opção para quem não vai viajar no feriadão da Independência é acompanhar os jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2023. A competição está na sua quarta rodada e terá jogos no sábado (9) e domingo (10).

Na terceira rodada, realizada nos dias 2 e 3 de setembro os resultados foram os seguintes: pelo Juvenil, o Jatobá goleou o Três Jardins por 5 a 0, Gapar e Grêmio empataram em 3 a 3 e o Contenda ganhou do Chantilli por 4 a 3. No Adulto, Jatobá e Três Jardins empataram em 2 a 2, o Grêmio venceu o Gapar por 2 a 0 e o Contenda venceu o Chantilli por 2 a 1. Acompanhe a tabela com os jogos da próxima rodada.

Sábado – 09/09

Categoria Juvenil

13h30 –Três Jardins X Gapar

Local – Estádio do Costeira

Categoria Adulto

15h30 – Três Jardins X Jatobá

Local – Estádio do Costeira

Domingo – 10/09

Categoria Juvenil

13h30 – Contenda X Jatobá

Local – Estádio de Contenda

13h30 – Chantilli X Grêmio

Local – Estádio Emílio Gunha

Categoria Adulto

15h30 – Contenda X Jatobá

Local – Estádio de Contenda

15h30 – Chantilli X Grêmio

Local – Estádio Emílio Gunha