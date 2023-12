Primeiros dias de dezembro serão quentes e com chuva no domingo (03)

Os primeiros dias do mês de dezembro serão repletos de temperaturas altas e um pouco de chuva no domingo (03), onde o céu ficará parcialmente nublado e com pancadas ocasionais.

Nesta sexta-feira, 1° de dezembro, o céu está claro e sem sinal de chuva. A mínima é de 19°C e a máxima de 29°C, com as rajadas de vento chegando a 35 km/h.

No sábado, 02 de dezembro, o céu continua claro e a temperatura mínima permanece em 19°C, enquanto a máxima vai para 30°C. Os ventos caem para 31 km/h. No domingo, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 68%, com a precipitação acumulada chegando a 1.6 mm. A mínima vai para 20°C e a máxima permanece em 30°C, enquanto a ventania aumenta para 45 km/h.

Lembrando que o Natal está chegando, e para deixar essa data comemorativa ainda mais emocionante e divertida, o município de Araucária está sendo prestigiado com muitos eventos, como o Natal Iluminado, o Ônibus Iluminado, Roda Gigante, entre outros.