Principal suspeito pela morte de Roseane Araújo está em liberdade

Kennedy dos Santos, 31 anos, que foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Araucária na madrugada do dia 25 de julho, por tráfico de drogas, teve a prisão preventiva indeferida pela Justiça. Ele, que também é apontado como o principal suspeito na morte da jovem Roseane Soares de Araújo, de 28 anos, também teve a prisão temporária pelo crime de homicídio solicitada pela Polícia Civil, porém o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça. Embora tenha assumido a autoria do crime, Kennedy está em liberdade.

O corpo De Roseane foi encontrado em um matagal no bairro Campina da Barra, na tarde do dia 24 de julho, ela estava desaparecida desde sábado (20). Na madrugada do dia seguinte (25), Kennedy foi preso pela Guarda Municipal porque foi preso em flagrante praticando tráfico de drogas no bairro Costeira, isso antes de o crime ter sido desvendado. Ele era um amigo de Roseane, com quem ela estava acompanhada no último final de semana.

A jovem foi encontrada com a calça abaixada e sinais no pescoço e para a polícia, tudo leva a crer que tenha sido morta por asfixia, possibilidade que só será confirmada após a conclusão dos laudos da perícia. Segundo a polícia, os laudos são as peças que faltam para concluir o inquérito.