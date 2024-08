Principal suspeito pela morte de Roseane Araújo se apresentou no GAECO na noite desta quinta (01)

Kennedy dos Santos, 31 anos, apontado como principal suspeito pela morte de Roseane Soares Araújo, de 28 anos, se apresentou no GAECO, em Curitiba, na noite de ontem (01/08), acompanhado de duas advogadas. Ele estava em liberdade quando o mandado de prisão contra ele foi expedido pela justiça de Araucária, e já era considerado foragido. A polícia Civil do Paraná também já havia divulgado sua foto como sendo “procurado”. Após se entregar, Kennedy foi encaminhado para a Cadeia Pública da capital.

Ele confessou o crime quando inicialmente preso pela Guarda Municipal de Araucária por tráfico de drogas, no entanto, acabou tendo a prisão preventiva por este delito indeferida pela justiça. Com o principal suspeito pelo feminicídio de Roseane preso, a Polícia Civil espera elucidar todas as circunstâncias que culminaram neste crime.

A vítima foi encontrada morta no dia 24 de julho, em um matagal localizado no bairro Campina da Barra. Ela estava desaparecida há quatro dias e foi localizada com a calça abaixada e marcas de violência no pescoço.