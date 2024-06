PrismaE oferece serviço de pagamentos de taxas e cursos especializados na área de trânsito

A PrismaE é especializada em serviços na área de trânsito, liderada pela professora teórica Elizete Colaço, que possui uma experiência de 16 anos no mercado. Nos últimos três anos, Elizete tem expandido os negócios através da empresa, que se destaca pela diversidade de serviços oferecidos.

Ao longo desses três anos, a PrismaE alcançou um marco importante em outubro passado, quando abriu seu ponto presencial. A sede física tem sido um diferencial, permitindo à Elizete e sua equipe oferecerem um atendimento mais amplo aos clientes.

Entre os serviços disponibilizados estão o pagamento de taxas do Detran, como IPVA e licenciamento, além de contas de água, luz e internet. A PrismaE também oferece o parcelamento de multas de trânsito, com condições de pagamento que podem chegar até 18 vezes.

Professora Teórica Elizete Colaço ministra os cursos especializados

Além dos serviços administrativos, a empresa é reconhecida pela oferta de cursos especializados e homologados pelo Senatran, atendendo às necessidades de diversos profissionais do setor. Entre os cursos oferecidos estão os de MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos), coletivo, escolar, cargas indivisíveis, emergência e condutor infrator. Estes cursos são essenciais para motoristas que transportam produtos perigosos, passageiros, escolares, e cargas extensas, bem como para aqueles que operam veículos de emergência como ambulâncias SAMU e Siate.

Elizete, como professora teórica, ministra esses cursos com a chancela de órgãos importantes do trânsito como Senatran e Detran, garantindo a qualidade e a validade dos certificados emitidos. A PrismaE, assim, cumpre um papel crucial na capacitação e atualização dos profissionais do trânsito.

Serviço

A PrismaE fica na Rua Pedro Gawlak, 390 sala 02, Fazenda Velha. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 17:00. O telefone de contato é: (41) 99652-9256.

NINA SANTOS / Edição n.º 1420