Processo de seleção emergencial para contratação de fisioterapeutas está aberto em Araucária

Foto: Marco Charneski

A Prefeitura informou na última terça-feira, 8 de dezembro, que as inscrições para contratação temporária em caráter emergencial de fisioterapeutas estão abertas. Os profissionais contratados atuarão no Centro Especial de Combate ao Coronavírus de Araucária. As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita no site da PMA, na aba concursos (CLIQUE AQUI), até às 12h, do dia 14 de dezembro. O salário, para jornada de 30 horas semanais, é de R$ 3.978,66, mais auxílio-alimentação no valor de R$520,00.

Edital prevê 3 vagas temporárias, mais cadastro de reserva. O contrato de trabalho será por tempo determinado de até seis meses, podendo ser prorrogado a bem do interesse público. Todos os detalhes do certame podem ser conferidos no edital 173/2020 (CLIQUE AQUI).

Os interessados deverão comprovar os seguintes requisitos básicos: a) nacionalidade brasileira; b) quitação com as obrigações militares e eleitorais; c) idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, é necessário comprovar no mínimo um dos requisitos: I – Curso de Especialização em Fisioterapia Respiratória; II – Curso de Especialização em Fisioterapia em Terapia Intensiva; III – Experiência mínima de 01 ano de atuação em hospital; IV – Experiência mínima de 01 ano de atuação em Unidade de Terapia Intensiva.

