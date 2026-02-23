O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná publicou edital de abertura de processo seletivo para estagiários que atuarão na unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Cível e da Família do Foro Regional de Araucária. O certame é destinado à formação de cadastro de reserva e ao preenchimento de vagas de estágio não obrigatório remunerado para estudantes de graduação em Direito.

Podem participar estudantes matriculados do 1º ao 8º semestre do curso de Direito, desde que, no momento da admissão, tenham no mínimo 16 anos e estejam regularmente matriculados em instituição de ensino conveniada com o tribunal ou devidamente registrada no Ministério da Educação ou na Secretaria Estadual de Educação. O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da publicação do edital de classificação final, sem possibilidade de prorrogação.

O edital prevê reserva de vagas, sendo 30% destinadas a candidatos negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a candidatos indígenas. As vagas não preenchidas nessas categorias serão revertidas à ampla concorrência, conforme a ordem de classificação.

A carga horária do estágio será de cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais. A bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.576,26, além de auxílio-transporte no valor de R$ 12 por dia efetivamente estagiado.

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site do tribunal, a partir do dia 02/03/2026,

O prazo para inscrição será de sete dias, podendo ser alterado pela administração. O processo seletivo será composto por duas fases. A primeira consiste em prova objetiva on-line, com 20 questões, aplicada na modalidade a distância, com duração máxima de duas horas. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório. Serão convocados para a segunda fase, que consiste em entrevista, os candidatos que obtiverem no mínimo 60% de aproveitamento na prova escrita, observadas as regras de reserva de vagas. Para candidatos negros, será admitida nota 20% inferior à mínima estabelecida para os demais concorrentes para fins de convocação à etapa seguinte.

O edital completo com as informações pode ser acessado clicando aqui.