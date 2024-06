Processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias será finalizado no final do mês

Ainda dá tempo de se inscrever no processo seletivo para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

O Edital 178/2024, divulgado pela Prefeitura de Araucária, explica sobre a contratação de empregados públicos e formação de cadastro de reserva, além de fornecer mais detalhes sobre como será realizado o processo seletivo. O documento está disponível no site da Prefeitura pelo link: https://araucaria.atende.net/subportal/concursos-publicos

As inscrições começaram oficialmente no dia 04 de junho, mas poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 30 de junho. Sendo possível efetuar a inscrição apenas virtualmente por meio do preenchimento do formulário. As provas estão previstas para serem realizadas em Araucária e/ou Curitiba no dia 21 de julho.

O formulário pode ser acesso pelo link: https://www.fundacaofafipa.org.br/