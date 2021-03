Processo seletivo para contratação emergencial de enfermeiro, médico generalista e plantonista

Compartilhe esta notícia:

Considerando a pandemia de coronavírus e todas as medidas necessárias para enfrentamento da emergência de saúde pública, a Prefeitura de Araucária abriu processo seletivo para contratação temporária de enfermeiro, médico generalista e médico plantonista. Todas as informações do edital podem ser conferidas no site da Prefeitura de Araucária. (CLIQUE AQUI).



O edital 059/2021 informa sobre a Contratação Emergencial de Médico Generalista, de 40 horas semanais. As inscrições acontecem até o dia 8 de março, às 9h. São sete vagas, mais formação de cadastro de reserva, com remuneração de R$ 13.733,51. Os profissionais contratados para esse cargo atuarão em Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Estratégia de Saúde da Família, com horário a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme necessidade do serviço.

No edital 060/2021 constam as informações sobre a Contratação Emergencial de Enfermeiro, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas até 9 de março, 9h. São 43 vagas, mais formação de cadastro de reserva. Remuneração de R$ 3.978,66. Esses profissionais contratados deverão atuar nos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde em atenção ao Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19), conforme necessidade dos serviços e com horário a ser definido



O edital 061/2021, da Contratação Emergencial de Médico Plantonista, prevê carga horária semanal de 24h, com salário de R$ 8.033,28. São 20 vagas, mais formação de cadastro de reserva. Para o cargo de Médico Plantonista é exigida experiência mínima de 18 (dezoito) meses comprovados no exercício médico em pronto atendimento ou pronto socorro. As inscrições poderão ser realizadas até as 9h de 15 de março.

