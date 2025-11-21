A Black Friday já se consolidou como uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. As ofertas podem ser tentadoras, mas exigem atenção dos consumidores para não cair em ‘pegadinhas’ ou até mesmo em golpes. Em Araucária, o Procon realizou uma ação recente, onde monitorou o comércio local e identificou anúncios de Black Friday em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o órgão, a irregularidade mais recorrente foi a divulgação de preços parcelados (em até 21 vezes) com um valor em destaque, acompanhado por uma letra minúscula indicando ser valor via PIX. “Ao somar as parcelas, o consumidor descobre que pagará um valor superior ao destacado, sendo facilmente induzido ao erro”, explica a diretora do Procon Municipal, Andressa Marques.

O órgão orienta que consumidores sempre confiram o valor total do parcelamento, verifiquem as formas de pagamento e denunciem anúncios que não sejam claros e não tenham todas as informações obrigatórias: o preço à vista, o valor total a prazo, número e o valor das prestações, o percentual de juros, conforme o Decreto Federal nº 5.903/2006. “Se o consumidor precisa fazer cálculo para descobrir o valor real, a oferta não é transparente”, destaca a diretora, acrescentando que toda oferta veiculada — em TV, rádio, internet ou loja física — deve ser cumprida exatamente como divulgada.

CUIDADO COM OS GOLPES

O Procon Araucária também alerta para o risco de golpes em anúncios de internet. Ao ver uma promoção nas redes sociais, a recomendação é acessar diretamente o site oficial da loja para confirmar a oferta. O direito de arrependimento de 7 dias vale apenas para compras on-line, feitas fora do estabelecimento comercial.

Quem identificar irregularidades pode procurar o Procon Araucária, que fica na Rodovia do Xisto, 5815, ou ligar para (41) 3614-1786. As denúncias devem ser acompanhadas de documentos pessoais e registros como fotos, prints ou conversas que comprovem a irregularidade. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Edição n.º 1492.