Procon Araucária alerta para novo golpe que é aplicado via WhatsApp

O Procon Araucária está alertando a população sobre um novo tipo de golpe que vem sendo aplicado na praça, focando principalmente em aposentados e pensionistas que são vítimas de empréstimos indevidos. O golpe se configura quando o consumidor recebe, via WhatsApp, um boleto para pagamento relacionado a restituição de empréstimo indevido ou solicitando depósito de valores, como se fosse por um perfil do próprio Procon.



O órgão informa que não possui número de WhatsApp, também não envia boletos e diz ainda que faz a entrega de documentos apenas pessoalmente porque é necessária a assinatura de protocolo para registrar no sistema. Diante disso, na segunda-feira (17/10), representantes do Procon local registraram boletim de ocorrência na Delegacia ao tomarem ciência do golpe. O perfil falso foi descoberto após uma pessoa entrar em contato e relatar ao órgão de proteção ao consumidor que recebeu uma mensagem com o envio de boleto para pagamento como se fosse do Procon, inclusive a foto que aparece no perfil do WhatsApp é da fachada do órgão. “O contato seria uma tal Maria, e não temos nenhuma funcionária do Procon Araucária com esse nome”, explicou a diretora Sâmara Arruda.



Ainda segundo relato, o golpe ocorre porque o perfil falso finge intermediar a situação de devolução de empréstimo indevido, como se o banco tivesse solicitado ao Procon que entrasse em contato com a pessoa para enviar o boleto ou solicitar depósito. “Se a pessoa paga o boleto, o dinheiro não vai para o banco e sim para a empresa do golpe, por isso é preciso ter muito cuidado pra não cair no golpe”, alerta Sâmara.



Canais de comunicação



O contato com o Procon Araucária ocorre mediante o sistema da Prefeitura: via chat disponível no site www.araucaria.pr.gov.br , via WhatsApp 3614-1400 e também no perfil oficial da Prefeitura no Facebook (facebook.com/araucariaoficial – via Messenger).

O contato com o assistente virtual deve ser iniciado com um “Oi” do usuário, que deve confirmar (opção SIM) que aceita os termos de uso do sistema. O passo seguinte é escolher as opções (conforme os números) de assunto no menu. O Procon está dentro de “Mais Opções”.

Em caso de dúvida, é possível telefonar para o 0800-6432834 ou (41)3614-1786 ou ir pessoalmente ao Procon, que fica na Rodovia do Xisto, nº 5.815, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h (não fecha para o almoço).

Foto – Carlos Poly

Texto: Maurenn Bernardo