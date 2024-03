Procon Araucária fará ação educativa no Dia do Consumidor, 15 de março

Na sexta-feira, 15 de março, Dia do Consumidor, o Procon Araucária promoverá uma ação educativa para marcar a data.

Será uma caminhada, que terá concentração às 9h, no Cavalo Baio, seguindo em direção a região central, onde serão distribuídos materiais informativos, relacionados aos direitos dos consumidores. No período da tarde acontece um segundo momento desta ação.

“Vamos distribuir um material do Procon, que contém um QR Code, onde a pessoa pode acessar o Código de Defesa do Consumidor. Nossa equipe vai caminhar pelo Centro, conversando e orientando as pessoas e tirando as principais dúvidas. Também iremos visitar os comércios, entregando um adesivo com informações sobre o Procon, como endereço, telefone, canais onde as pessoas podem fazer denúncias, reclamações. Vamos pedir para que os comerciantes deixem esse adesivo bem à vista dos consumidores”, explica Cleber Soczek, diretor do Procon local.

Cleber também participou recentemente da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), que aconteceu em Salvador, na Bahia. O evento reuniu representantes dos órgãos do sistema para discutir e deliberar temas relacionados à defesa do consumidor no Brasil. A programação contou com painéis temáticos, que debateram temas como a proteção das mulheres e o combate ao racismo nas relações de consumo.

Outro painel importante “Atuação do SNDC junto às concessionárias de energia”, destacou a vulnerabilidade dos consumidores perante à prestação do serviço. “Acompanhamos uma palestra com André Ruelli, representante da ANEEL, que falou sobre “Regulação voltada ao consumidor”. Sabemos que os apagões e a demora no restabelecimento de energia elétrica aos consumidores é um problema nacional. Nós do Procon Araucária estamos de olho nisso, cobrando uma solução. Inclusive a Copel apresentou ao Procon Araucária recentemente, um plano de investimentos para melhorar a qualidade dos serviços de fornecimento de energia na área rural da cidade”, declarou Cleber.

Copel estará no Procon local para agilizar ressarcimentos de quem teve prejuízos com quedas de energia

Ainda falando em energia elétrica, na próxima quarta-feira, 20 de março, a Copel estará atendendo na sede do Procon Araucária, localizada na Rodovia do Xisto, 5815, no bairro Sabiá, no horário das 8h às 12h, fornecendo informações e orientações aos consumidores que buscam ressarcimento da companhia. “As pessoas durante as quedas de energia que ocorreram recentemente na cidade, especialmente na área rural, e que ficaram vários dias sem luz e que por conta disso tiveram aparelhos queimados ou algum problema com algum equipamento, podem requerer o ressarcimento. Elas devem vir até o Procon no dia 20 para fazer a solicitação”, orienta Cleber.

Segundo ele, haverá uma equipe da Copel disponível para realizar os encaminhamentos necessários a população. “Abrimos este canal para tentar agilizar essa questão que é bastante burocrática. Vamos tentar orientar as pessoas da melhor forma possível para simplificar e facilitar esse pedido”, completou o diretor do Procon.

Edição n.º 1406