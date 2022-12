Procon Araucária fecha 2022 com quase mil atendimentos realizados

Segundo registros dos sistemas ProConsumidor e SINDEC, o Procon de Araucária realizou cerca de 800 atendimentos em 2022. A maioria dos protocolos era referente a reclamações de serviços financeiros, foram 326 denúncias no total, em seguida das empresas de telefonia que foram 138 protestos. O comércio local recebeu poucas denúncias, apenas algumas contra empresas de internet que se alocaram na cidade.







O Procon pede orientação para as pessoas buscarem sempre seus direitos para evitar a repetição da violação dos direitos do consumidor, pois a aceitação apenas reforça as condutas abusivas por parte das empresas.

Para tirar dúvidas sobre alguma situação não precisa agendar, basta ligar para um dos telefones: 0800 643 2834 ou 3614 – 1786 — de segunda a sexta, das 8h às 17h. Os atendimentos presenciais (Rodovia do Xisto, 5815, bairro Sabiá) são realizados das 8h às 14h e precisam de agendamento prévio por telefone, pois duram em média 50 minutos. No agendamento de horário, os profissionais do local já indicam quais documentos precisam ser levados para abertura do processo no Procon.

Os funcionários do Procon podem orientar também se a reivindicação precisa ser registrada no próprio órgão ou em outras plataformas ou instâncias, como consumidor.gov.br, juizado especial ou justiça comum.

Foto: Carlos Poly/SMCS.