Procon Araucária multa Copel e moradores da área rural veem uma “luz no fim do túnel”

Por conta de novas quedas de energia na área rural de Araucária e da demora no restabelecimento do serviço, o Procon Araucária multou a Copel na tarde desta sexta-feira, 12 de janeiro. A ação foi motivada após várias reclamações e denúncias feitas pelos moradores e ainda uma solicitação por parte da Câmara de Vereadores, pedindo providências.

Em todas as ocasiões em que foi interpelada pela reportagem do Jornal O Popular, a companhia alegou que as faltas de luz são pontuais, sempre com incidência em dias de temporal, situação que sobrecarrega o sistema e provoca demora no restabelecimento. Segundo os consumidores, essa não tem sido a realidade, já que o problema é recorrente. Eles afirmam ainda que a comunicação com os canais de atendimento disponíveis pela companhia, sempre foi ineficaz.

Conforme o Procon, A Copel recebeu uma notificação sobre a instauração de um processo administrativo, ainda assim recebeu a multa como medida cautelar, devido às falhas no fornecimento de energia elétrica na área rural. “A Copel terá que restabelecer o serviço imediatamente, sob pena de multa diária. A companhia tem um prazo de 20 dias para apresentar uma defesa, porém no decorrer do processo podem haver outras penalidades as quais a empresa pode sofrer, de acordo com o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor”, explica Cleber Soczek, diretor do Procon.

O valor da multa aplicada foi de R$ 264.912,48. Caso a Copel não restabeleça o fornecimento de energia na área rural em 48 horas, a contar da data da visita do órgão, ficará sujeita à multa diária de R$ 10 mil.

Enquanto isso, os moradores, já cansados de pedir providências, comemoram, pois a partir da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, eles têm esperança de poder ver uma luz no fim do túnel. “Fomos imensamente prejudicados e tivemos que suportar o descaso da Copel durante todo esse tempo. Acreditamos que agora, a partir da intervenção do Procon, uma solução seja finalmente apresentada”, disse um morador.