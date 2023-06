Procon autua agência bancária por deixar clientes do lado de fora

Na manhã desta quinta-feira (15/06), uma equipe do Procon de Araucária que estava realizando fiscalizações na região central da cidade, se deparou com uma situação que chamou atenção: em frente a agência da Caixa da Av. Dr. Victor do Amaral havia uma fila enorme de clientes. A equipe então decidiu dar uma parada na agência para conversar um pouco com os clientes que ali estavam, para entender o que estava ocorrendo. Alguns deles relataram estar há mais de 40 minutos esperando no lado de fora da agência, sem uma senha ou previsão de atendimento.

Diante disso, o Procon falou com o gerente da agência, para que as pessoas pudessem esperar do lado de dentro, com senhas para atendimento.

Cleber Soczek, diretor do Procon, também autuou a agência com um termo de visita, para que esse problema não volte a ocorrer. “O primeiro atendimento precisa ser mais eficiente e os clientes devem poder esperar dentro da unidade, caso haja reincidência a agência poderá receber multa”, alegou.

Além de notificar a agência, o Procon continuará monitorando o local e pretende fazer essa fiscalização em outras agências do município.