Procon dá dicas que podem ajudar na hora da compra de presentes para o Dia das Mães

O Dia das Mães chegou! Será nesse domingo (14), e para ajudar a população, o Procon Paraná divulgou algumas dicas para evitar imprevistos na hora da compra do presente. Segundo a coordenadora do órgão, Claudia Silvano, é essencial fazer uma lista dos presentes que serão comprados, inclusive verificar o orçamento disponível para evitar dívidas futuras.

Ela também reforça a importância do CPF na nota fiscal, caso o consumidor precise fazer uma troca ou devolução de algum produto. Além disso, com o CPF na nota, as pessoas cadastradas no programa Nota Paraná recebem de volta parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago nas compras e podem concorrer a prêmios mensais que somam R$ 5 milhões.

A coordenadora recomenda a pesquisa antecipada dos preços dos produtos e as condições de pagamento, que podem ajudar o consumidor a economizar. Para isso, os moradores podem contar com o aplicativo Menor Preço, desenvolvido pela Celepar e a Secretaria da Fazenda (Sefa).

Foto: Geraldo Bubniak/AEN.