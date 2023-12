Procon de Araucária notifica TIM após serviços da operadora ficarem fora do ar nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira, 07 de dezembro, usuários da rede de telefonia TIM enfrentaram um problema na interrupção do serviço, ficando sem acesso à internet e sem poder fazer ligações por aproximadamente duas horas.

Devido a esse ocorrido, o Procon de Araucária está preparando uma notificação para encaminhar para a TIM, buscando entender o motivo da interrupção dos serviços, em conformidade com o Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigação das concessionárias garantirem serviços públicos adequados e eficientes.

De acordo com o mesmo Artigo 22, serviços essenciais, como telefonia celular, demandam comunicação prévia aos usuários em caso de manutenções programadas. A ausência dessa notificação levanta questões sobre a transparência da empresa em relação aos seus clientes.

Além de notificar a TIM para entender o motivo por trás dessa situação, o diretor do Procon, Cleber Soczek, disse que notificaria a empresa também sobre o desconto que precisa repassar nas faturas devido a interrupção do serviço. “Outra situação que a gente vai cobrar deles é a questão de ressarcimento automático dos usuários que foram prejudicados pela interrupção do serviço. Por exemplo, eles cobram um serviço por 30 dias, então é preciso verificar se esse desconto será gerado. Por exemplo, se você não pagar, eles cortam o serviço. Então, automaticamente, se o serviço não foi prestado, eles têm que dar um desconto na fatura. Vamos cobrar para que se manifestem sobre isso também”, explicou o diretor.

Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo fone 0800-643-2834. Quem preferir comparecer presencialmente à sede do órgão, o endereço é Rodovia do Xisto, 5815. Horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para agendar atendimento, entrar em contato com o número (41) 3614-1786.