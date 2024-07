Procon fiscaliza realização de melhorias acordadas com a Copel

Fiscais do Procon Araucária foram conferir nesta terça e quarta-feira, 23 e 24 de julho, se a Copel está cumprindo os termos do acordo firmado com o órgão local de defesa do consumidor no sentido de melhorar a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica na área rural de Araucária.

O acordo foi celebrado em fevereiro passado e, pela proposta, a companhia investiria mais de R$ 3 milhões numa série de serviços para melhorar a rede de energia elétrica que abastece, principalmente, o interior de Araucária. A negociação também teve como objetivo encerrar o procedimento administrativo aberto pelo Procon e que resultou numa multa à Copel. A companhia se comprometeu a realizar 22 serviços de expansão, modernização e interligações de rede, dentre os quais estão a instalação de 16 religadores automatizados e de um equipamento para regular a tensão da energia que chega as comunidades rurais da cidade.

Conforme levantamento feito pelo Procon, dos 22 serviços acordados 19 já foram concluídos e três ainda estão em execução, com previsão para término até dezembro deste ano.

Diretor do Procon, Cleber Soczek, afirmou que o órgão seguirá acompanhando a execução dos serviços, mas reforçou que é importante que a população siga denunciando eventuais faltas e/ou oscilações no fornecimento de energia. “É por meio dessas reclamações que podemos agir, notificando a Copel a prestar informações e, quando for o caso, autuá-la”.

Instalados

Entre os serviços realizados pela Copel estão a instalação de religadores automatizados em pontos localizados na Avenida Independência, Serrinha, Catanduvas, Guajuvira, Campestre, Capinzal, dentre outros. Alguns desses locais não estão no perímetro araucariense, mas beneficiam diretamente a cidade, já que a rede elétrica que abastece a cidade passa nesses pontos.