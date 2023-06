Procon orienta sobre os golpes mais comuns e como os idosos podem se precaver

Neste mês comemoramos o Junho Violeta, campanha de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. E uma das principais formas de violência contra esse público são os golpes financeiros, aplicados por pessoas de má fé, que agem através de contato por telefone, por e-mail ou ainda por whatsapp. Em Araucária, segundo o Procon, os golpes contra idosos estão no top 3 das denúncias. “Felizmente muitos casos chegam ao nosso conhecimento, mas ainda tem muitas pessoas que são lesadas e preferem não denunciar. Sempre orientamos os idosos e demais cidadãos a tomarem cuidado com possíveis golpes, os incentivamos a procurarem apoio antes de firmar qualquer compromisso, fornecer dados pessoais ou transferir dinheiro”, afirma Cleber Soczek, diretor do Procon Araucária.

Ele lembra que na semana passada o Procon participou de um evento promovido pela Prefeitura de Araucária, em alusão ao Junho Violeta, que ocorreu no Centro de Convivência do Idoso. Na ocasião, ministrou uma palestra informando sobre os golpes mais comuns contra idosos, os cuidados com o empréstimo consignado, e a importância de acompanhar os extratos bancários e de benefícios do INSS, para evitar prejuízos. Entre os mais comuns estão o golpe do familiar que quebrou o carro, golpe do cartão clonado, golpe do falso empréstimo, golpe do conto do bilhete e golpe do falso sequestro.

“Conversamos com o Conselho do Idoso para manter essas conversas durante todo o ano, e instalar um balcão do Procon no Centro do Idoso, para facilitar essas orientações e reclamações por parte deles”, comentou Cleber. Ele citou ainda alguma dicas que podem ajudar os idosos a não caírem em golpes, como não fornecer dados pessoais (CPF, RG, endereço, número de conta bancária ou senha) para estranhos em ligações telefônicas, WhatsApp ou SMS, desconfiar sempre de preços de produtos e serviços muito abaixo do mercado, não conversar com estranhos na rua e muito menos aceitar propostas que possam lhe trazer alguma vantagem. “Estelionatários normalmente estão bem vestidos, falam bem e facilmente persuadem as vítimas, por isso todo cuidado é pouco”, orienta.

Onde denunciar

Os canais oficiais para denúncias são: Disque Idoso Paraná 0800 141 0001, Disque 100, unidades de Assistência Social e da Saúde, Promotoria do Idoso, Conselho do Idoso, Guarda Municipal de Araucária (153) e Polícia Militar (190).

Edição n. 1368