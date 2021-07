Procura pela vacina contra a gripe segue abaixo do esperado

Nem mesmo com a liberação da vacina para todos os públicos, a procura aumentou. Foto: Marco Charneski

Mesmo após o Governo do Estado do Paraná ter ampliado a campanha de vacinação contra o vírus influenza (gripe) para a população em geral, em todos os municípios do estado, a procura pelo imunizante em Araucária segue abaixo do esperado. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo com a vacinação sendo aberta a todos os públicos, as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde, de vacinar 90% de cada grupo prioritário, não foram atingidas. Na classe dos professores, a vacina atingiu 71,8%, entre as crianças o índice foi de 67,4%, pessoas com comorbidades 45,6%, trabalhadores 51,8%, gestantes 61%, puérperas 584% e idosos 70,2%. Entre a população em geral, a vacinação atingiu 57,7%, porém até o momento esse número ainda não foi incluído no cálculo da cobertura vacinal.

Ainda de acordo com a Saúde, pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram contra a gripe, poderão se dirigir à UBS mais próxima de suas casas. O mesmo recado vale para a população em geral, que poderá procurar uma unidade para receber o imunizante. É importante lembrar que a vacina contra a Influenza ficará disponível até o próximo dia 19 de julho.

Vale lembrar que é necessário respeitar um intervalo de 14 dias entre a aplicação da vacina da gripe e a da Covid-19. Mais informações poderão ser obtidas diretamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021