Procura-se cachorrinho Apollo que sumiu no Capela Velha

Na última quarta-feira, 06 de novembro, um cachorrinho acabou desaparecendo no bairro Capela Velha. Ele foi visto pela última vez na Avenida dos Pinheirais, próximo à empresa Sul Agrícola.

O cãozinho atende pelo nome de Apollo, é da raça shih tzu e possui apenas 8 meses. Sua tutora relata que ele acabou fugindo pelo portão quando avistou outro cachorro. Um vizinho relatou que viu uma pessoa, com um carro branco, levando o Apollo embora.

Ele é de porte pequeno/médio e estava bem peludo quando desapareceu. O Apollo não estava usando coleira e nem roupinha quando sumiu. A tutora comenta que o cachorrinho é muito dócil e vai com qualquer pessoa que o chamar.

A família está desesperada a procura do cãozinho, e pede ajuda da população para encontrá-lo. Para qualquer informação sobre o paradeiro do Apollo, entrar em contato com o número (41) 99937-6691.