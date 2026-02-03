Na manhã desta terça-feira (03), um pitbull de porte grande foi deixado no portão de uma família no Tindiquera. O cachorro, apesar de estar calmo, apresenta machucados nas patas e pelo corpo.

A família que achou o animal não pode adotá-lo, por ter outros animais em casa, como cachorros menores e gatos, podendo causar uma briga entre eles. Os moradores deixaram o cãozinho na parte de fora da casa, para não correr o risco dele fugir novamente.

O cachorro foi encontrado na rua Estanislau Woijisk, no bairro Tindiquera. Caso tenha alguma informação sobre, entre em contato através do telefone (92) 9996-4144.