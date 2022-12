Cachorro foi encontrado na noite de segunda-feira (05/12) em frente ao estacionamento da Havan, no Centro. Ele está com ambos os ouvidos infeccionados e não é castrado. Extremamente dócil com as pessoas e com outros cães, o cão aparenta ser mestiço com labrador.

Caso alguém o reconheça, entrar em contato pelo número (41) 99644-4742. Se o dono não for encontrado, o cãozinho será encaminhado para adoção.