Procura-se o dono ou alguém que ofereça lar temporário para um pit bull que está perdido no Centro

Desde segunda-feira (20/03) um cachorro da raça pit bull tem sido visto andando sozinho pela rua, próximo à loja Havan, no Centro de Araucária. Uma moradora que ficou sensibilizada com a situação, entrou em contato com o Jornal O Popular e está pedindo ajuda para achar o dono do animal ou, caso isso não seja possível, que alguém ofereça um lar temporário ou o adote. Ele é macho, tem a pelagem branca e possui uma mancha marrom próximo ao pescoço.

“É um animal muito dócil, provavelmente fugiu de casa e seus donos devem estar à sua procura, ou talvez tenha sido abandonado. Se alguém tiver alguma informação que possa me ajudar a encontrar os donos do pit bull ou que consiga tirá-lo das ruas, pois eu não tenho condições, que entre em contato comigo pelo fone (41) 99564-0487”, pede a mulher.