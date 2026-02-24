No domingo, 22 de fevereiro, um cachorrinho apareceu na frente da casa da Marcela, moradora da Rua Professor Sebastião Augusto Querne, no bairro Iguaçu.

De acordo com ela, o cãozinho estava latindo bastante, então ela ficou com dó e recolheu ele para dentro de casa. Agora ela está à procura dos tutores do animal.

O cachorro estava usando um peitoral de guia vermelho. A moradora acredita que ele possa ter contato com crianças, já que é extremamente dócil e amoroso, não rosnando nem com gatos.

Procura-se tutores de cachorrinho encontrado no bairro Iguaçu

Seus pêlos são curtos e da cor caramelo, com uma mancha branca no peito. Quem reconhecer o cachorrinho, pode entrar em contato com a Marcela pelo número (15) 99850-8030.