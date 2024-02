Procurando emprego? Technocoat está com vagas abertas. Confira!!

A empresa Technocoat Group está com diversas vagas em aberto, uma ótima oportunidade para quem está desempregado ou querendo mudar de emprego. As vagas são para auxiliar de produção, operador de empilhadeira, mecânico de manutenção e eletricista de manutenção.

Os benefícios para os contratados são muitos, como assistência médica, ao mecânica, assistência odontológica, convênio farmácia, vale-transporte ou estacionamento no local, vale-alimentação, refeição no local, seguro de vida, Universidade Corporativa, auxílio educação, convênio com instituições de ensino e incentivo à participação em corridas.

Ficou interessado? Então envie seu currículo para rh@technocoat.com.br ou cadastre-se no site da empresa technocoat.selecty.com.br. Mais informações pelo fone (41) 3133-6600.