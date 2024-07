PROERD forma mais 326 alunos de quatro escolas municipais de Araucária

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), da Polícia Militar de Araucária, formou mais 326 alunos na sexta-feira, 14 de junho, durante solenidade realizada na 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular. No espaço cedido pelo pastor da 9ª IEQ Orlei Bonfim, o evento reuniu aproximadamente 700 pessoas.

Os formandos são estudantes dos quintos anos do ensino fundamental das escolas municipais Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Profª Terezinha Mariano Theobald, Profª Delani Aparecida Alves e Profª Elvira de França Buschmann.

A solenidade contou com a participação do Ten-Cel Ricardo da Costa, representando o comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária; Capitã Denise Marília Silva; secretária de Governo Franciele Metka, representando o Prefeito Hissam Hussein Dehaini; secretários municipais de Educação Adriana Chaves Palmieri, de Segurança Pública Cleverson Roberto Padilha Rocha; vereadores e demais representantes do Executivo e do Legislativo.

O leão Daren, mascote do PROERD; o Palhaço Azedo; o Cabo Guilherme; e os instrutores do Programa 2º Sargento Lopatiuk e 2º Sargento Terra, fizeram do evento um momento especial para os formandos e seus familiares.

