Na manhã de segunda-feira, 17 de novembro, o PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas realizou a formatura de 378 alunos que estudam nos quintos anos da rede de ensino em Araucária. A cerimônia aconteceu na Igreja Casa de Israel Church e reuniu aproximadamente 1.100 pessoas.

Do total de alunos, 46 pertencem à Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 60 são da Escola Municipal Profª Elvira de França Buschmann, 47 da Escola Municipal Profª Nadir Nepomuceno Alves Pinto, 84 da Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva, 125 da Escola Municipal Archelau de Almeida Torres e 16 do Colégio Metropolitana.

Participaram da solenidade o prefeito Gustavo Botogoski; a 1ª Tenente Dailane Doll, representando o comandante do BPEC Major Harley Hudson Gianina Lamy; a vice-prefeita e secretária de Educação Tatiana Assuiti; o secretário municipal de Segurança Pública Laércio de Aguiar Joaquim; o presidente da Câmara de Vereadores Pastor Eduardo Castilhos; o 1º secretário da Igreja Casa de Israel Church Pastor Márcio Duarte Farias; diretores, professores, pais e familiares dos formandos e outras autoridades e convidados.

O Leão Daren, mascote do PROERD, também esteve presente na formatura, assim como o Palhaço Azedo, representado pelo Cabo Guilherme, que juntamente com os instrutores do programa 2º Sargento Lopatiuk e 2º Sargento Terra transformaram o evento em um momento especial e inesquecível para os formandos e seus familiares.

