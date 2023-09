PROERD formará mais 331 alunos na próxima quinta-feira (21)

O PROERD – Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência, desenvolvido pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, realizará na próxima quinta-feira (21/09), a formatura de 331 alunos, pertencentes a cinco escolas de Araucária. A cerimônia acontece às 09h, na 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na Travessa Ernesto Pereira da Silva, no Centro.

Contando com o apoio da Prefeitura de Araucária, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SMED, o PROERD tem por finalidade ensinar os alunos dos quintos anos do ensino fundamental a ficarem longe de más companhias, a evitarem a violência, a resistirem às pressões diretas ou indiretas vindas de pessoas com más intenções e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando precisarem de ajuda ou apoio. Pelo programa os alunos aprendem ainda a desenvolverem habilidades para resistir às pressões da oferta de drogas e do uso da violência.

Os alunos que participarão desta formatura pertencem às escolas municipais Profª Ceci Sueli da Silva Cantador, Prof. Delani Aparecida Alves, Profª Egipciana Swain Paraná Carrano e Profª Elvira de França Buschmann, além da instituição particular Colégio Metropolitana. Eles receberão o certificado de conclusão do curso, assumirão o compromisso de manterem-se longe das drogas e da violência e farão a apresentação da Canção do PROERD.

A formatura contará com a presença dos policiais instrutores do PROERD de Araucária 2º Sargento Maurício Lopatiuk e 3º Sargento Elizeu Gomes Terra; da Secretária de Educação Professora Adriana de Oliveira Chaves Palmieri; dos diretores das respectivas escolas, acompanhados de professores e pedagogos; funcionários da SMED; pais e familiares dos formandos, e demais autoridades. Também estará presente o policial instrutor do PROERD de Piraquara Guilherme K. de Oliveira como Palhaço Azedo, o palhaço mais doce do mundo, que abrilhantará o evento com mensagens dinâmicas e lúdicas.

